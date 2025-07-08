Назван самый модный бюстгальтер

Звездная стилистка Анджела Кайт, сотрудничавшая с таким люксовыми брендами, как Gucci, Chanel, Dior и Tom Ford, назвала самый модный бюстгальтер. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Модель бюстгальтера балконет оказалась самой актуальной. По мнению эксперта, такое нижнее белье подчеркивает силуэт женской фигуры и осанку.

«Такие знаменитости, как Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, выбирают топы и бюстгальтеры модели балконет, потому что они визуально придают груди округлую форму и объем без необходимости хирургического вмешательства или использования подкладок», — объяснила Кайт.

Кроме того, специалистка отметила, что балконеты можно носить под облегающими топами или как отдельный предмет гардероба.

«По сути, это своего рода чит-код, который заставляет людей думать, что вы что-то немного сделали со своим телом, даже если это не так», — подчеркнула собеседница портала.

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