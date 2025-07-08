Как носить юбку-карандаш летом

Когда-то она была символом офисной дисциплины и сдержанной элегантности. Сегодня юбка-карандаш уверенно возвращается — но уже в новом амплуа. В 2025 году она получила новое дыхание: сексуальное, игривое, острое. Ее внедряют в свои гардеробы стилисты, инфлюенсеры и те, кто давно понял — не вещь делает образ скучным, а подача.

© unsplash

Соцсети, уличная мода и лукбуки дизайнеров говорят в один голос: юбка-карандаш снова с нами. Но теперь она не требует шпилек и блузы в обтяжку. Она дружит с кроссовками, бра, оверсайз-жакетом и даже худи.

Почему юбка-карандаш казалась «сложной»

Да, у нее непростая репутация: «только для офиса», «только на идеальную фигуру», «только для взрослых женщин». Но на деле — юбка-карандаш подходит почти всем. Она подчеркивает талию, вытягивает силуэт и прекрасно работает в нестандартных стилизациях. Главное — не пытаться вписать ее в рамки «делового дресс-кода», а дать ей свободу.

Какие юбки-карандаш актуальны в 2025 году

Фасон остался, настроение — нет. Сегодня в моде:

Материалы: кожа, деним, трикотаж, костюмная ткань;

Детали: разрезы, запах, асимметрия, декоративные швы;

Цвета: не только черный и серый, но и оливковый, металлик, пудровый, мята;

Посадка: высокая талия и нестандартная длина — от мини до миди.

Как стилизовать юбку-карандаш легко и дерзко

С футболкой и кедами — базовый, но эффектный образ.

С жилетом на голое тело — минимум одежды, максимум стиля.

С косухой и грубыми ботинками — бунтарский шик.

С бра и жакетом — идеально для летнего вечера.

С худи — спорт и классика в одном комплекте.

С блузкой и колье — вечерняя женственность без стереотипов.

3 быстрых идеи

На каждый день: юбка из светлого денима + белая футболка с подплечниками + белые кеды + авоська или шоппер. На выход: юбка с разрезом из кожи + черный бра-топ + черный жакет + босоножки на шпильке + мини-сумка. Для офиса с twist’ом: юбка из костюмной ткани в клетку + укороченный жилет + белая рубашка, выглядывающая снизу + лоферы на массивной подошве.

А что по фигуре?

Юбка-карандаш идет многим — если подобрать правильную:

«Прямоугольник» — тебе подойдут юбки с ремнем, запахом или декоративной драпировкой на бедрах — они визуально формируют талию. Пример: юбка из твида с накладными карманами + пояс с пряжкой + топ с V-образным вырезом.

— тебе подойдут юбки с ремнем, запахом или декоративной драпировкой на бедрах — они визуально формируют талию. Пример: юбка из твида с накладными карманами + пояс с пряжкой + топ с V-образным вырезом. «Груша» — балансируем объемом сверху: блузка с воланами, укороченный свитер с подплечниками, жакет оверсайз. Лучше выбирать модели из плотных тканей без лишнего объема, но с разрезом — он вытягивает силуэт. Пример: юбка миди + свободная блуза с рукавами-фонариками.

— балансируем объемом сверху: блузка с воланами, укороченный свитер с подплечниками, жакет оверсайз. Лучше выбирать модели из плотных тканей без лишнего объема, но с разрезом — он вытягивает силуэт. Пример: юбка миди + свободная блуза с рукавами-фонариками. «Песочные часы» — твоя зона комфорта — высокая посадка, четкая линия талии, мягкие ткани, которые облегают. Пример: юбка-карандаш из трикотажа с широкой резинкой + облегающий топ + босоножки с каблуком kitten heel.

— твоя зона комфорта — высокая посадка, четкая линия талии, мягкие ткани, которые облегают. Пример: юбка-карандаш из трикотажа с широкой резинкой + облегающий топ + босоножки с каблуком kitten heel. «Яблоко» — выбирай юбки из плотного, но эластичного материала с мягким кроем — драпировка в зоне талии, запах, асимметричный пояс. Разрез помогает отвлечь внимание от зоны живота и вытянуть ноги. Верх — легкий, прямого кроя. Пример: юбка с запахом + удлиненный топ прямого силуэта + короткий кардиган.

Юбка-карандаш — это не скучно. Это платформа для твоего самовыражения. Она может быть дерзкой, романтичной, спортивной или элегантной — главное, чтобы в этом образе была ты!