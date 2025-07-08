Рената Литвинова вышла в свет в мрачном платье с глубоким декольте

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

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58-летняя знаменитость посетила показ бренда Schiaparelli в Париже в черном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Образ Литвиновой украсили массивные серьги, браслет и солнцезащитные очки. Кроме того, стилисты собрали волосы артистки в прическу, а визажисты нанесли макияж с алой помадой.

Ранее в июле на показе Schiaparelli также появилась 42-летняя Светлана Лобода в откровенном образе. Исполнительница выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте.