Дерматолог объяснил, как добиться трендовой «голой» кожи

Тренд на clean girlskin подразумевает, что у девушки должна быть именно идеально ухоженная, гладкая кожа, а вовсе не умелый макияж. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинский наук, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Луиза Сакания.

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«Чтобы добиться такого эффекта, приходится много работать над качеством кожи. В домашнем уходе это достигается с помощью регулярного использования увлажняющих и питательных кремов и сывороток, которые укрепляют гидролипидную мантию. На помощь приходят кремы и сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, благодаря которым кожа приобретает более здоровый вид», — рассказала эксперт.

Она также призвала отказаться от агрессивного очищения и умываться только мягкими гелями или пенками без сульфатов и с нейтральным pH.

«За ровный тон отвечают антиоксиданты: витамин С, феруловая кислота или витамин Е. Вечером 1-3 раза в неделю делайте пилинг: для чувствительной кожи идеальны мягкие пилинги PHА, а для нормальной и жирной — ретинол или ретинальдегид (начинайте с низких концентраций), которые ускоряют обновление клеток, борются с неровностями, порами и пигментацией. Ниацинамид (витамин B3) — универсальный помощник для любого типа кожи, который можно использовать утром или вечером для регуляции жирности, сужения пор, укрепления барьера, осветления пигментных пятен и снятия воспаления», — посоветовала Сакания.

Еще одним важным правилом она выделила ежедневную защиту от солнца.

«Наносите SPF 30-50+ широкого спектра (UVA/UVB) каждое утро, даже в пасмурную погоду. Спите 7-9 часов, пейте достаточно воды для поддержания увлажненности, минимизируйте сахар и фастфуд в рационе — советы достаточно типичны и просты», — рассказала дерматолог.

По ее мнению, также важно сходить к терапевту, эндокринологу и гинекологу, чтобы понять, если ли какие-то дефициты витаминов или микроэлементов и почему они появились.

«Например, если у человека анемия, необходимо понять первопричину. Это может быть связано с рядом гинекологических факторов, или с плохой усвояемостью железа в организме», — объяснила Сакания.

Из процедур в салонах она посоветовала делать чистку и пилинг лица у косметолога.

«Какая именно чистка вам необходима и как часто ее делать, решит доктор на приеме при осмотре и сборе анамнеза. Благодаря чистке лица мы предупреждаем появление высыпаний, сглаживаем рельеф кожи, стимулируем кровообращение и улучшаем проникновение средств по уходу за кожей. Для легкого отшелушивающего эффекта, улучшения цвета лица и уменьшения поверхностной пигментации отлично подойдут всесезонные пилинги, например на основе миндальной, молочной и феруловой кислот», — объяснила эксперт.

Она также выделила биоревитализацию и мезотерапию.

«Биоревитализация — инъекционная процедура, направленная на восстановление кожи с помощью гиалуроновой кислоты. В результате мы получаем глубокое увлажнение кожи, восстановление ее эластичности. Процедура проводится курсом, кратность зависит от выбранного доктором препарата. Мезотерапия — это также инъекционная процедура. В состав мезококтейлей входят витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты, биостимуляторы. Препараты для мезотерапии подбираются для каждого пациента и зависят от его индивидуальных особенностей.Для достижения видимых результатов обычно проводится от 3 до 10 процедур с интервалом в 7–14 дней», — добавила она.

И в заключение врач рекомендовала фотоомоложение на аппарате М22.