Стилист Рогов объяснил, как правильно носить украшения этим летом

Александр Рогов регулярно отслеживает горячие модные тренды и делится своими соображениями с подписчиками. На очередной совет стилиста и телеведущего вдохновил модный показ марки Celine.

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«Судя по всему, нас ждёт камбэк максимализма в украшениях и аксессуарах. А нам с вами пришла пора распотрошить свои шкатулки и надеть всё лучшее сразу! Даёшь множество колец, обилие браслетов и слои ремней!» — объяснил Рогов.

Как правильно носить украшения летом 2025 года, эксперт разобрал в личном телеграм-канале.

Александр отметил, что возвращение моды на аксессуары — хитрый ход для бренда.

«Мелкие аксессуары с логотипами всегда хорошо продаются», — объяснил модный эксперт.

Ранее стилист назвал самый модный принт — это, по его словам, горошек. Кроме того, Рогов обратил внимание на меховые аксессуары, бахрому и эстетику дикого запада.