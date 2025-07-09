К пластическим хирургам предлагают пускать только взрослых

Пластические операции эстетического характера несовершеннолетним делать не рекомендуется, но с разрешения родителей и при согласии пластического хирурга они возможны. Пробелом в законодательстве активно пользуются капризные дети родителей, не понимающих, какой психологический вред они наносят подросткам. Все подобные операции, не связанные с медицинскими показаниями, предлагает запретить петербургский муниципальный депутат Михаил Ветров. Он направил соответствующее обращение в Минздрав.

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Ушки детские

В обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко муниципальный депутат из поселка Шушары Михаил Ветров сообщил, что все чаще среди пациентов пластических хирургов в стремлении исправить явные или мнимые недостатки внешности встречаются подростки. Их в клиники приводят сами родители, которые потакают капризам детей, находящихся в переходном возрасте.

Год назад Ветров предлагал запретить детскую косметику, теперь взялся за пластическую хирургию.

«Ноги проблемы растут из детских конкурсов красоты, которые были недавно популярны по всей стране, — полагает муниципал. — Надо отметить, что львиная доля подобных процедур не имеет под собой медицинских показаний: детям и подросткам могут проводиться операции по изменению формы ушей, ринопластике — это изменение формы носа, блефаропластике — это изменение формы век и глаз, хейлопластике — это увеличение губ и даже операции по увеличению груди!»

По его мнению, проведение пластики для детей без медицинской необходимости наносит не только физический ущерб здоровью, но в первую очередь серьезно вредит детской и подростковой психике. Поэтому депутат просит министра рассмотреть вопрос о полном запрете пластических и эстетических операций детям до 18 лет без явных медицинских показаний.

На усмотрение врачей

По общим правилам пластические операции до 18-летия проводить не рекомендуется. Качественные процедуры — дорогостоящие, связаны с риском из-за необходимости применять наркоз, да и без разрешения родителей их провести невозможно. Но закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и приказ Минздрава от 31 мая 2018 года № 298н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» прямых ограничений на операции для детей и подростков не предусматривают. Поэтому все остается на усмотрение родителей и самого пластического хирурга, готовых взять на себя ответственность.

В России сложилась практика проведения таких операций по медицинским показаниям. Эстетика массовый характер не носит, так как организм ребенка еще формируется, и вмешательство пластических хирургов может навредить впоследствии. Как правило, детям делают четыре вида операций:

отопластика — коррекция лопоухости или других деформаций ушных раковин. Рекомендовано проводить с 6 лет;

хейлопластика — коррекция заячьей губы, волчьей пасти, а также других дефектов губ и неба;

ринопластика (по медицинским показаниям) — в основном это исправление искривления носовой перегородки, которое мешает дыханию, или при травмах;

лечение рубцов и шрамов, вызванных травмами, ожогами или другими причинами.

Также встречается устранение гинекомастии — уменьшение грудных желез у мальчиков, если это необходимо по медицинским показаниям, и реконструкция ушных раковин при их отсутствии или серьезных деформациях.

На сайте Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РФ напомнили, что порой ребенок становится «объектом постоянных насмешек сверстников из-за выраженной лопоухости или неправильной формы носа. Ваш ребенок страдает от такой реакции окружающих и замыкается в себе». При этом врачи настоятельно рекомендовали обратиться не только к хирургу, но и к психологу.

Тем не менее, считает Ветров, если нет жесткого требования о наличии медицинских показаний для пластических операций, то мода на определенные типы внешности может привести подростков на стол хирурга с согласия родителей и без необходимости.

В одной из эстетических клиник «Парламентской газете» подтвердили, что нередко к ним обращаются 16-летние девушки, которые просят увеличить губы, поправить нос, исправить лопоухость и сделать коррекцию груди.

«Но мы приглашаем на консультацию к специалисту и стараемся убедить подождать хотя бы до совершеннолетия», — отметили в клинике.

В другом частном учреждении на вопрос: «Мне 16 лет, можно ли увеличить губы?» написали, что можно, но при письменном согласии родителей и их присутствии. Еще в одном учреждении сообщили, что после консультации могут сделать 16-летней девушке и блефаропластику, правда, посоветовали еще пообщаться с психологом, чтобы убедиться в осознанности такого желания.

По мнению депутата, грань между необходимостью и хотелками очень тонкая. То есть специалисты могут уменьшить грудь, если ее большой размер сказывается на развитии позвоночника подростка. Но тут же в блоге одной из клиник врач написал, как к нему пару лет назад пришла с мамой 17-летняя девушка на т-образную подтяжку груди.

«Это один из примеров, когда один визит с эстетическим запросом в столь юном возрасте приводит клиента к хирургу снова и снова. Врач тут же рассказывает, что в 19 лет эта же девушка пришла к выводу, что ей необходимо выполнить небольшое увеличение объема имплантатами. И у меня есть подозрения, что это не предел. Да, в нашей стране еще не было таких случаев, как в Австралии, когда девочки себя просто изуродовали операциями, стремясь приобрести внешность куклы Барби. Но такими темпами и у нас такие случаи не за горами», — опасается Михаил Ветров.

Он считает, что нормативную базу необходимо поправить и установить, что решения о пластике ребенка должен принимать консилиум врачей, причем государственного учреждения.