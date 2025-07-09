Молодежь начала готовиться к третьей мировой войне и нарядилась в камуфляж. Почему зумеры относятся к военным конфликтам с юмором?

Пока политики обсуждают вероятность третьей мировой войны, пользователи соцсетей шутят о ней в соцсетях. Молодежь, выросшая в тени бесконечных боевых конфликтов, пандемий, экологических катастроф и политических кризисов, нашла новый способ справляться с растущей тревогой. Так появился тренд combat couture — «боевая мода», которая предполагает камуфляж, армейские ботинки, оверсайз-куртки и прочие атрибуты милитари стиля. Одни блогеры постят мемы про боевые действия, а другие подбирают наряды для предполагаемой третьей мировой войны. Почему зумеры иронизируют над войной и как к этому относится общественность — разбиралась «Лента.ру».

Что такое combat couture?

Соцсети заполонили видео, в которых пользователи в шуточной форме демонстрируют свою подготовку к предполагаемой третьей мировой войне, в том числе подбирают наряды для военного конфликта. Среди вещей, которые обрели популярность у блогеров, — камуфляжные наряды, одежда в цвете хаки, брюки-карго, панамы и армейские ботинки с оверсайз-куртками.

Новый тренд получил название combat couture — буквально «боевая мода». Как правило, блогеры позируют в военных образах под песню Blow («Взрыв») певицы Кеши, иронизируя над происходящим в мире. «Наряды для моей первой войны. Я так взволнована!», «Кутюр для моей первой войны», — шутят девушки в описании к видео, набирая сотни тысяч просмотров.

На самом деле камуфляж обрел актуальность еще весной — еще тогда модные редакторы включили этот принт в список главных трендов 2025 года, а combat couture стал логичным продолжением тенденции.

Среди трендов аналитики Tagwalk еще в августе называли и то, что принято ассоциировать с обмундированием: обилие цветов хаки и кэмел, оттенков коричневого и серого, традиционно мужских и практичных вещей, в том числе на подиумах были куртки и брюки с накладными карманами.

Так, бренды Vivienne Westwood, Marni и Roberto Cavalli выпустили камуфляжные платья, Knwls показал блестящий пушистый камуфляжный костюм, дизайнер Henrik Vibskov — камуфляжное пальто, а модный дом Burberry выпустил на подиум модель в напоминающей траву шубе.

Французский институт моды (Institut Français de la Mode) пошел еще дальше и вовсе предложил модникам одеться в объемный свитер из маскировочной сетки с имитацией листьев

Почему combat couture стал трендом?

Блогеры нарядились в камуфляж и хаки не на пустом месте. По мнению экспертов, так молодежь, на долю которых выпала мировая нестабильность, справляются с тревожностью. На фоне панических новостей зумеры, выросшие в эпоху пандемий, экологических катастроф и других кризисов, реагируют на происходящее так, как умеют: визуально, быстро и с юмором.

Тренд на милитари — это своего рода зеркальное отражение эпохи. Для поколения, не видевшего другой реальности, тревога — привычная среда.

Молодых инфлюэнсеров больше не пугает мысль о войне — в некоторым смысле она стала декорацией повседневности, когда политики со всех сторон говорят о предполагаемом начале третьей мировой войны

«Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинственные настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отмечал глава МИД России Сергей Лавров.

Как относятся к combat couture?

Публикации блогеров в TikTok набирают миллионы просмотров и вызывают шквал обсуждений в соцсетях. И если последователи тренда относятся к подобному контенту с юмором, то другая часть общества реагирует на новые тренды негативно.

«Вы понимаете, что это ужасно?», «У вас проблемы с головой», «Речь идет о человеческих жизнях», «Наше будущее рушится, а вы публикуете такое?», «Что с вами не так?», «Вы танцуете на костях», «Что творится с людьми?», «Боевые конфликты — не время для веселья», — возмущаются зрители в многочисленных комментариях.

Обозревательница New York Times Ванесса Фридман тоже задается вопросом: этично ли носить камуфляж и наряды в военном стиле в подобном политическом климате? По ее мнению, одежда — это один из способов самовыражения, и подобные вещи могут быть прочитаны как символ — агрессии, поддержки или, напротив, протеста.

«Если человек выбирает носить камуфляж и милитари-образы, он должен осознавать возможные последствия — особенно в такое чувствительное и тревожное время», — подытожила эксперт.