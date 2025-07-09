Хелен Флэнаган опубликовала фото в пестром бикини

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган опубликовала фото в откровенном бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с завязками на талии. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено пестрым цветочным принтом.

«Летняя девочка», — подписала звезда «Холби Сити» снимок.

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Поклонники решили оценить съемку Флэнаган в комментариях.

«Великолепная», «Красивая и горячая женщина», «Совершенная красота», «Чувствую, как жара приближается», «Выглядишь потрясающе», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Хелен Флэнаган попозировала в откровенном нижнем белье для бренда Nikki Intimates.