Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа в откровенном образе позагорала у моря. Соответствующая серия снимков опубликована в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенных снимках в крошечном бикини с леопардовым принтом. При этом звезда похвасталась стройной фигурой.

© Lenta.ru

Кроме того, она распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала массивные браслеты и тонкие цепочки.

В мае Дуа Липа в бикини полежала на гамаке. Исполнительница предстала на одном из размещенных снимков в коричневом купальнике. В то же время звезда собрала волосы и надела очки.