Оксана Самойлова прогулялась в смелом образе по Патриаршим прудам

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова в откровенном наряде прогулялась по Патриаршим прудам в Москве. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица запечатлена на размещенных кадрах в черных джинсах с низкой посадкой и без бюстгальтера. В то же время на ней присутствовал белый кроп-топ, который частично оголял ее грудь. Внешний вид жены рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) дополнили тонкая цепь на животе, серьги и яркий макияж.

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В июне Самойлова опубликовала снимок с выпускного детей и подверглась критике в сети. Тогда блогерша посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте.