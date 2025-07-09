Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде посетила показ бренда Stephane Rolland, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет белый плащ с широкими рукавами и черные остроносые туфли. Кроме того, знаменитость подобрала к своему образу ремень с украшенной сияющими стразами пряжкой, отказавшись при этом от бюстгальтера.

© Lenta.ru

Также на размещенных кадрах видно, что визажисты решили сделать в макияже Брежневой акцент на нюдовые тона. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В июне Брежнева показала внешность матери Тамары Галушки на фото в честь ее 73-летия.