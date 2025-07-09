Жена Канье Уэста снова снялась в прозрачном топе

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста предстала на размещенном кадре в капроновых колготках и прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. Цензори позировала в светловолосом парике, стоя на коленях.

© Соцсети

© Соцсети

Автором фотосессии стал возлюбленный знаменитости, уточнила она в описании к посту.

В июне папарацци сняли Цензори у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Возлюбленная музыканта попала в объективы фотокамер в прозрачном наряде и с неожиданной вещью в руках.