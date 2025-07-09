«Голая вечеринка переехала в деревню». Фото Ивлеевой в трусах высмеяли в Сети

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала откровенные фото из деревни и подверглась насмешкам в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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34-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в коричневых сапогах, выполненных в ковбойском стиле, белой полупрозрачной майке и трусах. Знаменитость позировала в кабине трактора, положив ноги на руль. Образ дополнили помада розово-коричневого цвета и объемная прическа.

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«Деревенская», — подписала Ивлеева пост, который набрал 11,9 тысячи лайков.

Поклонники обсудили фотосессию звезды в комментариях.

«Как говорится: то же самое, но другое», «Да не изменилась она, просто локацию сменила», «Голая вечеринка переехала в деревню?», «Ну, понеслась! Настя без этого не может», «Извиняйся», «Кажется, началось», — высказывались юзеры.

Ранее российский стилист Николай Овечкин назвал самую стильную знаменитость. В своем списке модный эксперт отметил Ивлееву.