42-летняя Энн Хэтэуэй обнажила грудь в съемке для Vogue

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость предстала в черных брюках и топе, выполненном из массивных драгоценных камней. При этом на размещенном кадре видно, что Хэтэуэй надела его на обнаженную грудь.

Кроме того, звезда фильма «Дьявол носит Prada» поделилась фото со съемки, на которых она попозировала в черном кружевном бюстгальтере и юбке с объемным бантом. Ее образ дополнили кожаные перчатки выше локтя.

В описании к публикации актриса отметила, что автором снимков стала известный модный фотограф Энни Лейбовиц.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Энн Хэтэуэй без фотошопа на фоне слухов о пластике.