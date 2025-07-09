И в пир, и в мир: домашний халат стал неожиданным модным трендом

Стилисты предлагают носить его на работу, прогулки, в ресторан и в любые другие места. Модные эксперты французского Vogue обратили внимание на необычный тренд. Образы с домашним халатом постепенно становятся любимыми среди инфлюенсеров.

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Так, луки с халатами можно было увидеть на показах известных брендов на прошедших недавно Неделях моды. Вдохновение получится найти у Tom Ford, Balenciaga, Chanel и Victoria Beckham. Бренды предлагают носить халаты с остроносыми туфлями, хлопковыми костюмами и небольшими сумочками.

Знаменитости тоже постепенно вводят образы с халатами в свои повседневные луки. Например, Изабель Юппер появилась в необычном луке на Каннском кинофестивале, а Рианна прошлась в халате по улицам Лондона.