Американская телезвезда Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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27-летняя предпринимательница была замечена на пляже в Сен-Тропе, Франция. На ней слитный купальник с вырезами и мини-юбка белого цвета. Во время купания в море она повернулась боком к камере и продемонстрировала рубец от операции по увеличению груди.

Читатели издания, в свою очередь, решили обсудить изменение во внешности предпринимательницы в комментариях под материалом.

«Я уверен, что это не единственный шрам на ее теле», «Она такая отвратительная. Посмотрите на ее настоящее лицо до всех операций», «Разве ее внешность не была полностью переделана с помощью пластической хирургии? Посмотрите на нее, когда она была ребенком», «Вы можете сделать столько пластических операций, сколько захотите, но у вас все равно будут проблемы с самооценкой», «Очень плохая работа и послеоперационный уход», — высказывались они.

В июне Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела.