Если по утрам появляются отеки под глазами, причина может быть не только в питании или сне, но и в напряжении мышц в области шеи. Снять его помогает простое упражнение.

Одной рукой захватывается ухо сверху, второй – мышца под ним. Затем голову плавно наклоняют в противоположную сторону, растягивая эту зону. Делается медленный вдох и выдох. После – повтор с другой стороны.

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Упражнение расслабляет мышцы и фасции, улучшает отток жидкости от головы и помогает справиться с утренними отеками. Занимает меньше минуты, а результат – свежее и более отдохнувшее лицо.

Подробнее о том, как выполнять упражнение, рассказал в своем видео врач Сергей Длин.