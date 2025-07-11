Как изменился тренд на купальники этим летом

Тренд лета: минимализм в купальниках
Роскошные рюши, замысловатые аппликации: все это ушло в прошлое. Теперь пляжные образы должны быть лаконичными и удобными.
Простой дизайн, качественные материалы и сдержанные цвета – такие купальники теперь в тренде. Дизайнеры отказываются от сложных конструкций, вычурных деталей или излишнего декора. Для создания бикини выбирают чаще всего однотонные модели в нейтральных, пастельных или глубоких насыщенных цветах.
© New Magazine
© New Magazine
Мы обратились к бренду belle you, который уже несколько лет задает пляжную моду.
«Наши купальники линейки Lost at Sea выполнены в классических цветах — пленительном трюфельном и элегантном черном. В новых моделях сочетаются простота и роскошь, минимализм и футуристичные акценты. Треугольные вырезы, открытая спина, эффектная линия бедер — мы продумали силуэты, деликатно подчеркнув естественную красоту женского тела. Купальники Lost at Sea декорированы скульптурными металлическими вставками. Обтекаемые линии создают ощущение движения морских волн, добавляют образу современности и динамики», — рассказали в пресс-службе бренда, еще раз подчеркнув, что модный тренд сейчас обозначен лаконичными моделями.