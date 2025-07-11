Как изменился тренд на купальники этим летом

Роскошные рюши, замысловатые аппликации: все это ушло в прошлое. Теперь пляжные образы должны быть лаконичными и удобными.

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Простой дизайн, качественные материалы и сдержанные цвета – такие купальники теперь в тренде. Дизайнеры отказываются от сложных конструкций, вычурных деталей или излишнего декора. Для создания бикини выбирают чаще всего однотонные модели в нейтральных, пастельных или глубоких насыщенных цветах.

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© New Magazine

Мы обратились к бренду belle you, который уже несколько лет задает пляжную моду.