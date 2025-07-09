Эксперт назвала парфюмерные тренды 2025 года

Сейчас в моде фисташка, клубника и сливочные ароматы.

В холодное время года можно использовать духи с запахом ладана. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась парфюмерный блогер Мария Андреева.

«Сейчас определённо в парфюмерии на 2025-й год тренд — это фисташка, это клубника, то есть фруктовые ароматы, а также различные сливочные, вообще сладкие ароматы, гурманика. Это было популярно уже очень давно и продолжает набирать обороты. Запах церкви, ладана — это тоже модно, но более уместно именно в холодное время года, потому что в жару можно просто всех окружающих задушить».

Ранее парфюмер Жанна Гладкова назвала мифом информацию об опасности фталатов в духах.