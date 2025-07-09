Ким Кардашьян высмеяли за нелепую походку на модном показе

Пользователи сети высмеяли походку американской телезвезды Ким Кардашьян на показе модного бренда Balenciaga. Соответствующие комментарии появились на странице фэшн-обозревателя с никнеймом @ly.as в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео 44-летняя знаменитость прошлась по подиуму в белом атласном платье длины миди с кружевами на чашках и кремовой шубе, которую она приспустила с плеч. Кроме того, на ней были остроносые туфли, массивное ожерелье и бриллиантовые серьги. Во время дефиле знаменитость медленно двигалась, демонстрируя публике новую прическу.

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Юзеры решили обсудить походку Кардашьян в комментариях под роликом.

«Моя мама после долгого рабочего дня», «Я пьяный, пытающийся притвориться, что все в порядке», «Почему эта женщина продолжает выходить на подиум? Она совершенно не умеет ходить», «Боже, это так смешно», «Мое лицо, когда понял, что в холодильнике ничего нет, и иду обратно в свою комнату», — шутили они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян похвасталась ювелирными украшениями за миллиарды рублей.