Новая жена Джеффа Безоса посетила девичник в кожаном мини-платье

Американская актриса и репортерша Лорен Санчес посетила девичник в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Новая жена миллиардера Джеффа Безоса из США была замечена в Париже. На размещенных кадрах видно, что 55-летняя возлюбленная основателя компании Amazon выбрала для праздничного мероприятия кожаное мини-платье красного цвета, оформленное глубоким декольте.

Кроме того, она подобрала к своему образу открытые черные туфли, небольшую сумку и солнцезащитные очки. Также знаменитость сделала макияж с акцентом на розовую помаду и продемонстрировала публике обручальное кольцо с бриллиантом.

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Ранее инсайдеры раскрыли детали роскошного медового месяца Безоса и Санчес после свадьбы. Анонимные источники рассказали, что перед поездкой пара остановится на острове Торчелло в Венеции. Затем возлюбленные отправятся в аэропорт Ничелли, чтобы добраться на вертолете до суперъяхты Безоса «Кору». На ней молодожены доплывут до города Таормина на Сицилии и проведут время в отеле Four Seasons San Domenico Palace.