Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

Lenta.ru

Редакторы испанской версии журнала GQ раскрыли пять самых модных трендов 2026 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Названы пять самых модных трендов 2026 года
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По словам экспертов, в сезоне весна-лета будущего года модными станут микрошорты и воротники. Кроме того, специалисты подчеркнули, что на показах известных брендов дизайнеры сделали акцент на клетчатый принт.

Помимо этого, журналисты заявили, что в моду также войдут чрезмерно яркие вещи, которые служат как психологическая техника и поднимают настроение в период социального и экономического кризиса и тревожности.

В заключение редакторы посоветовали в предстоящем году носить вещи в пижамном стиле.

Ранее в июле были названы лучшие платья для летнего отдыха. По словам журналистов Vogue, одними из самых трендовых в текущем сезоне стали платья желтого цвета и оттенка сливочного масла.