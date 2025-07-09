Названы пять самых модных трендов 2026 года

Редакторы испанской версии журнала GQ раскрыли пять самых модных трендов 2026 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам экспертов, в сезоне весна-лета будущего года модными станут микрошорты и воротники. Кроме того, специалисты подчеркнули, что на показах известных брендов дизайнеры сделали акцент на клетчатый принт.

Помимо этого, журналисты заявили, что в моду также войдут чрезмерно яркие вещи, которые служат как психологическая техника и поднимают настроение в период социального и экономического кризиса и тревожности.

В заключение редакторы посоветовали в предстоящем году носить вещи в пижамном стиле.

Ранее в июле были названы лучшие платья для летнего отдыха. По словам журналистов Vogue, одними из самых трендовых в текущем сезоне стали платья желтого цвета и оттенка сливочного масла.