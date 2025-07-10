База одежды на лето 2025 года: для женщин старше 50 лет

Открытие «Российской недели текстильной и легкой промышленности» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне.

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Вещи не знают, сколько вам лет, поэтому выбирать на прилавке магазина и носить надо то, что подходит именно вашим потребностям, ощущению комфорта и стилю. Так считает автор канала «Модной шляпы силуэт».

Летний гардероб должен быть комфортным (нужны натуральные ткани), элегантным (качественный крой) и практичным (хорошо стираться). Если вы купили синие джинсы — к ним подойдут белая блузка, топ, однотонный кардиган. Бежевой юбке подойдут блузки разных цветов, летние полуверы и футболки.

В гардеробе должны быть 1-2 пары джинс средней посадке, легкие брюки светлого цвета, 1-2 юбки. Подойдут объемные шорты нейтрального цвета длиной до середины бедра. Пригодятся 2-3 рубашки разных цветов, 1-2 топа. Они подойдут для жарких дней. Купите платье-рубашку, его можно носить как кардиган, можно и подпоясать. Актуальным будет сарафан с широкоми бретелями, они смотрятся элегантнее тонких.

В одежде выбирайте цвет, который вам к лицу. Не стоит всегда придерживаться веяний моды в этом вопросе.

«ГлагоL» сообщил ранее, что женщинам в возрасте старше 50 лет при выборе джинсов надо ориентироваться даже на качество ткани и наличие потертостей.