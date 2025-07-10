В сети появились снимки 46-летней Кейт Хадсон в бикини без фотошопа

Журналисты Page Six разместили в сети снимки американской актрисы Кейт Хадсон в откровенном виде без фотошопа. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

46-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха на Ибице. Так, звезда фильмов «Войны невест» и «Почти знаменит» попала в объективы папарацци в бикини коричневого цвета, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок. При этом ее внешний вид дополнили соломенная панама, солнцезащитные очки и парео, повязанное на талии.

В апреле сообщалось, что Кейт Хадсон появилась на премии Breakthrough Prize («Премия за прорыв»), которую называют «Оскаром» в области науки, в откровенном наряде. Тогда актриса предстала перед публикой в прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.