На что обратить внимание при покупке косметических и уходовых средств

Забота о здоровье и красоте давно стала неотъемлемой частью жизни современных жителей мегаполиса. Существует огромный ассортимент товаров и услуг, помогающих ухаживать за внешностью. О том, как ориентироваться в нем, а также выбирать добросовестных продавцов и исполнителей услуг, можно узнать на столичном портале потребителя. Здесь собраны полезные материалы, помогающие избежать обмана при покупке, например, крема для лица, шампуня, геля для душа, пены для бритья, зубной пасты, средств декоративной косметики и другой продукции. Рекомендации также пригодятся тем, кто собирается пройти косметологические процедуры. Эксперты назвали все аспекты, которые полезно учесть при выборе медицинского центра и заключении договора.

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«Часто реклама создает впечатление о предоставлении полной информации о косметических товарах и косметологических услугах. Однако состав и производитель продукции, а также квалификация специалистов нередко остаются за кадром. Материалы столичного портала потребителя подскажут, на что обращать внимание и какие данные необходимо запрашивать у продавцов, прежде чем сделать покупку. Также советы экспертов помогут сориентироваться при выборе косметологических процедур, чтобы получить ожидаемый результат и избежать незапланированных расходов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Пристально изучить состав косметики и поговорить с врачом о БАДах

Чтобы уходовая косметика приносила пользу, перед покупкой необходимо соблюдать несложные правила. Прежде всего нужно изучить информацию о товаре: состав, данные об изготовителе, сроке годности и противопоказаниях. Также стоит сопоставить цену и бренд. Слишком низкая стоимость может указывать на подделку. Кроме того, необходимо убедиться, что косметические продукты вам подходят и не вызывают аллергических реакций. Для этого можно воспользоваться пробниками, которые часто предоставляют изготовители косметики. А еще нужно проверить наличие маркировки на товаре. Она представляет собой особый штрихкод в виде маленького квадрата с черными и белыми точками. Таким знаком отмечается продукция в государствах, которые являются членами Таможенного союза Евразийского экономического союза (по состоянию на 2025 год в него входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия). Маркировка свидетельствует о том, что те или иные средства прошли все этапы проверки и безопасны для использования. Познакомиться с полным перечнем рекомендаций можно в этом материале.

Важно помнить, что качественная косметика не подлежит возврату или обмену. Вернуть продукт можно, если он оказался испорченным и имел следующие признаки: истекший срок годности, нетипичные свойства косметических средств, например расслоение текстуры, неприятный запах, необычный цвет. Узнать о том, что еще поможет обнаружить некачественные продукты, а также как их заменить или вернуть деньги, можно в материале портала потребителя.

Еще один вид продукции, применяемый для ухода за внешностью, — это БАДы. К ним нередко обращаются с целью улучшить состояние кожи, волос или ногтей. Они не являются лекарственными средствами, но это не значит, что безопасно назначать их себе самостоятельно и выбирать дозировку. Перед употреблением БАДов необходимо проконсультироваться с врачом. Покупать эти товары следует с особым вниманием, чтобы не нанести вреда здоровью. Во-первых, нужно изучить состав, свойства продукта и рекомендации по употреблению его в пищу (дозировку, количество доз). Обязательно стоит обратить внимание на дату производства, срок годности и данные об изготовителе (наименование, юридический адрес). Также покупатель должен убедиться в том, что у товара есть свидетельство о государственной регистрации. Больше информации о правилах выбора БАДов — в экспертной статье на портале.

Проверить наличие лицензии и внимательно прочесть договор

Врачи-косметологи располагают большим арсеналом аппаратов и приборов, которые используют для решения как медицинских проблем кожи (например, акне, себорея), так и эстетических (признаки старения, отеки, пигментация и другие). Перед обращением в медицинскую организацию или к специалистам, оказывающим услуги эстетической косметологии, нужно получить полную информацию об их деятельности. Сделать это можно на сайте организации, а также при обращении в медицинский центр. В первую очередь следует удостовериться, что у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на ведение медицинской деятельности. Если вы решили заключить договор, то его нужно внимательно изучить и выяснить все условия. Подписывать документ можно только в том случае, если предлагаемый объем услуг, порядок, способ и сроки их предоставления, а также тарифы и расценки понятны вам из текста договора и полностью вас устраивают. Не забыть важные аспекты при заказе косметологических услуг поможет статья на портале потребителя и видеоролик.

Медицинские организации или индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество предоставляемых платных косметологических услуг. Если после выполненных манипуляций у пациента возникли осложнения, то он вправе потребовать безвозмездно устранить недостаток или провести процедуру повторно, а также уменьшить стоимость или компенсировать расходы. В случае нанесения серьезного вреда здоровью клиника обязана возместить ущерб в полном объеме. Кроме того, пациент может претендовать на дополнительную компенсацию морального ущерба.

Сегодня жители Москвы достаточно часто сталкиваются с ситуацией, когда им звонят по телефону и предлагают бесплатно пройти косметологическую процедуру. Подобные акции медицинские центры устраивают для того, чтобы привлечь новых клиентов. Однако за интересными предложениями могут скрываться мошенники. В итоге пациенту навязывают дорогостоящие услуги, а также кредитный договор на их оплату. Не стать жертвой обмана поможет материал портала потребителя на эту тему.

Выйти победителем из спорной ситуации

Не важно, какую услугу или товар вы планируете приобрести, главное — еще на этапе выбора убедиться в том, что продавец или исполнитель соблюдает законодательство о защите прав потребителя. В этом помогут материалы специального информационного раздела.

В процессе покупки, а также после оплаты услуги или товара могут возникнуть спорные ситуации. Если продавец отказывается решить проблему, то потребитель имеет право составить письменную претензию. О том, как это сделать, расскажет статья «Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителей». Составить претензию или судебный иск также можно с помощью готового шаблона на портале.

Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и столичным Управлением Роспотребнадзора. На ресурсе размещено более 230 материалов — это статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций, в публикациях содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для защиты прав потребителей. Проконсультироваться также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539⁠-36⁠-96.

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