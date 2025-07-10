Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в полупрозрачном платье

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном образе в реалити-шоу «Остров любви». На соответствующий эпизод программы обратило внимание издание Daily Mail.

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30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами предстала перед камерой в прозрачном кружевном платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект состоит из подчеркивающего грудь бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Также можно заметить, что визажисты оформили знаменитости макияж с акцентом на розовые румяна и светло-коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в аккуратные локоны.

В июне Майя Джама показала фанатам результат лимфодренажного массажа. Тогда телезвезда запечатлела себя на камеру в зеркало в спортивном топе и трусах с высокой посадкой.