Почему из-за воды в бассейне могут появится морщины

Хлор и его соединения могут вызывать раздражение кожи, сухость и спровоцировать раннее появление морщин. Особенно чувствительны к таким воздействиям люди зрелого возраста, чья кожа и слизистые более уязвимы из-за естественных возрастных изменений, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу. При контакте с кожей хлор образует свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Кроме того, взаимодействие хлора с потом и косметикой может приводить к образованию хлораминов — соединений, усиливающих воспаление и ускоряющих фотостарение. Исследования показывают, что у профессиональных пловцов, которые проводят много времени в хлорированной воде, чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация», — объяснил химик.

После посещения бассейна многие сталкиваются с ощущением стянутости и сухости кожи. Дорохов объяснил: это происходит потому, что хлор разрушает липидный барьер — естественную защиту кожи.