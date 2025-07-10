Остроумова объяснила, почему больше никогда не сделает пластическую операцию

77-летняя Ольга Остроумова впервые за долгое время решила прокомментировать изменения в своей внешности. Для своего возраста актриса выглядит чудесно, однако несколько лет назад на нее обрушился шквал критики. Остроумову упрекали в том, что уподобилась многим коллегам и прибегла к пластике.

В беседе со «СтарХитом» звезда картины «А зори здесь тихие» объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга.

«Лет 30 назад я сделала пластику. Но вынужденную, из-за мешков под глазами, на которые мне стали прямо намекать. Уже даже слухи пошли, что я выпиваю или что-то такое. А у меня были просто грыжи, как мне сказала врач. Она их удалила, в этом и заключалась операция, и все стало нормально. Больше ничего не планирую», — говорит Ольга Михайловна.

Она призналась, что ее всегда восхищал один эпизод в биографии итальянской актрисы Анны Маньяни. Будучи уже в возрасте, она сделала фотосессию, но результат ее ужаснул. Фотограф, который редактировал снимки, напрочь стер все морщинки звезды с помощью программы для ретуши. Маньяни выкинула фото, заявив, что все свои морщины «заработала трудом». Вот и у Остроумовой аналогичная позиция насчет старения.

К слову, артистка поделилась и секретами домашнего ухода за лицом. Все элементарно: проснулась, умылась и нанесла увлажняющий крем. Никаких массажей, масок и прочих премудростей, которыми так озабочены многие публичные личности.