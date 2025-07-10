19-летняя невеста Лепса попозировала в бикини

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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19-летняя студентка ответила на вопросы подписчиков о своей стройности. Так, она заявила, что год назад часто и регулярно занималась в спортзале, но прервала тренировки после отъезда в Лондон.

«Вернусь в Москву — снова буду ходить [в зал]», — отметила девушка.

Кроме того, избранница артиста добавила, что делает процедуру Tesla (направленная на коррекцию фигуры аппаратная процедура, в рамках которой магнитные импульсы воздействуют на мышечные клетки — прим. «Ленты.ру»). При этом она продемонстрировала фото, где позирует сидя боком к камере в черном бикини. Также Киба рассказала, что увеличила губы с помощью инъекций.

В июне Аврора Киба также показала совместное откровенное фото с Лепсом.