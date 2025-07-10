Блогерша назвала женскую вещь, которая отпугивает мужчин, и вызвала споры в Сети

Морган Макгуайр заявила, что женские украшения с жемчугом отпугивают мужчин. Она уверена, что дамы, предпочитающие такие аксессуары, выглядят слишком закрытыми и недоступными.

Мужчинам кажется, что таким женщинам трудно угодить. Они думают, что точно получат отворот-поворот при знакомстве, — высказалась Морган.

Видео Макгуайр набрало сотни тысяч просмотров в социальной сети и стало вирусным. Люди спорят о том, действительно ли жемчуг разрушает потенциальные пары. Многие согласны с мнением блогерши, но нашлись и те, кто считает её теорию необоснованной.

«Я обожаю жемчуг и всё равно счастлива замужем», «На мне были серёжки с жемчугом, когда я познакомилась с моим парнем», «Мне кажется, проблема далеко не в жемчуге», — рассуждают пользовательницы Сети.

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