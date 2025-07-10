Что нужно знать об уходе за лицом в жаркую погоду

В жаркую погоду различные внешние факторы могут нарушить качество кожи лица. Однако качественный уход поможет не допустить возникновения высыпаний и предотвратить старение и нежеланную пигментацию. О том, какие средства для кожи необходимо использовать в жаркую погоду, а какие следует исключить, «Вечерней Москве» рассказала Татьяна Аюпова.

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SPF — это главное

Первое, о чем важно не забывать в сильную жару, — SPF–защита, считает косметолог.

Это средство позволяет защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и сохранить ее молодость. К тому же сейчас существует множество вариаций SPF: от привычных кремов до стиков, поэтому можно выбрать удобный для себя, — пояснила эксперт.

А вот плотные тональные крема и основу под макияж лучше исключить из дневного ухода, считает Аюпова.

Лучше отдать предпочтение СС-кремам: они более прозрачные и содержат в составе пептиды, которые питают кожу. При этом базу под макияж в летнее время использовать не стоит, потому что ее создают на силиконовой основе, которая препятствует дыханию кожи, забивает поры и способствует воспалениям, — заверила косметолог.

Не перегружайте кожу

По мнению Аюповой, чтобы не перегружать кожу и избежать эффекта жирной пленки, лучше отказаться и от питательных увлажняющих кремов днем. Порядок процедур в утренние часы в таком случае может выглядеть так:

гель или пенка — для очищения;

тоник с ниацинамидами — уменьшает признаки розацеа;

сыворотка — увлажняет.

Днем коже будет достаточно увлажнения после использования сыворотки и СС-крема — в них много питательных компонентов. А плотные ухаживающие кремы лучше использовать только в ночное время, — пояснила косметолог.

Также при сухом типе кожи специалист посоветовала включить в летний уход гидролаты (вода в спреях — прим. «ВМ»), а при жирном типе — тоники без спирта.

Гидролаты увлажняют кожу, содержат фитоэстрогены, которые поддерживают в норме эпидермальный барьер и предупреждают сухость. А тоники без спирта позволяют контролировать жирность кожи, — пояснила эксперт.

Матирующие салфетки

Чтобы сохранить макияж в течение дня, специалист рекомендовала использовать матирующие салфетки.

Матирующие салфетки хорошо впитывают кожный себум, но не забивают поры. А вот пудры, которыми женщины пытаются подправить макияж, способствуют воспалениям на коже, потому что пуховка, которой наносится средство, — место скопления микробов и грибков, — сообщила Аюпова.

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