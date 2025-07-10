Актуальный маникюр на лето-2025: сохраните эти модные идеи

В актуальных и модных дизайнах маникюра 2025 года преобладает много пастельных цветов, видимо, все устали от ярких и вызывающих. О тенденциях в этой сфере рассказал канал «Бьюти-маньяк Елизавета».

В подборке идей цвета и стили маникюра, которые станут идеальными в жаркие летние дни и создадут хорошее настроение. Пастельные оттенки — нежные, красивые, спокойные и воздушные. Ногти выглядят с такими цветами около четырех недели выглядят свежо, так как не виден перепад с ногтевой пластиной.

Среди предлагаемых идей — ногти разных оттенков, но вся гамма должна быть выдержана в пастельных цветахю Если это не нравится, то обратитесь к обратному френчу. Также можно попросить мастера сделать пару пастельных разноцветных пальчиков и несколько с прозрачным топом с блестками. Однотонный пастельный маникюр разнообразит мелкая геометрия на них. Ее же можно сделать на прозрачной базе.

Если уж очень хочется яркого, то можно добавить и яркую пастель. Фуксию и неон здесь использовать не стоит.

«ГлагоL» сообщал, что при ломкости ногтей лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Можно самостоятельно пойти в лабораторию и провести чекап, чтобы определить базовые дефициты и нарушения в крови.