Как джинсы с накладными карманами стали трендом этого лета

Этим летом возвращаются джинсы с накладными квадратными карманами спереди, вдохновлённые эстетикой 1970-х. Этот ретро-тренд поддерживают иконы стиля вроде Кейт Мосс и ведущие бренды. Рассказываем, почему джинсы с карманами станут вашим must-have в гардеробе лета 2025.

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Почему джинсы с карманами — тренд сезона?

Мода 70-х продолжает возвращать нам забытые тренды: расклешённые брюки, макси-юбки, а теперь и джинсы с накладными карманами. Этот силуэт подчеркивает бёдра и создают женственный силуэт «песочные часы». Крупные карманы не только добавляют стиля, но и структурируют образ, делая его архитектурно выверенным.

В отличие от узких скинни, которые всё ещё мелькают на подиумах, джинсы с карманами предлагают расслабленный крой, не сковывающий движений. Высокая посадка, плотный деним и прямой или слегка расклешённый силуэт делают их универсальными: они стройнят, подчёркивают фигуру и выглядят актуально.

Модные референсы

Кейт Мосс задала тон этому тренду ещё в 2006 году, появившись на вечеринке Topshop в светло-голубых джинсах с накладными карманами, серой футболке и чёрных босоножках. В 2019 году она повторила образ с моделью от Gérard Darel, подтвердив вечность этого стиля. На подиумах 2025 года тренд поддерживают Isabel Marant, Etro, Chloé и Celine, сочетая такие джинсы с белыми рубашками, кроп-топами, жилетами кроше и платформами — идеальная формула для современной интерпретации 70-х.

Как носить джинсы с накладными карманами?

Чтобы создать стильный образ, следуйте этим рекомендациям: