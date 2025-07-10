Подтяжка лица дома: что такое тейпы и как их использовать

Тейпирование лица — современная методика омоложения и улучшения тонуса кожи с помощью эластичных клейких лент. Процедура не требует инъекций и хирургических вмешательств, при этом фиксировать тейпы можно как у квалифицированного специалиста, так и в домашних условиях. О тонкостях методики «Вечерней Москве» рассказала косметолог Марият Мухина.

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Подтягивают контур и омолаживают

Принцип работы тейпов заключается в том, что они блокируют опущение мягких тканей лица (гравитационный птоз), которое происходит в ходе естественного старения, рассказала специалист.

Главные свойства тейпов:

коррекция контура лица;

уменьшение активности мимических мышц;

улучшение оттока лимфы;

снижение посттравматического синдрома.

Тейпы не только могут улучшить тонус кожи или приподнять овал лица, они также могут сократить нависание верхнего века глаз (эта техника называется «опенспейс») и скорректировать форму носа. Особенно эффективны тейпы после нитевого лифтинга лица и тела, для бандажирования измененной зоны. Это позволяет уменьшить нагрузку на нити и сократить болевой синдром. Также тейпы поддерживают мягкие ткани, улучшают лимфатический дренаж и микроциркуляцию крови, — пояснила Мухина.

При регулярном использовании тейпов качество кожи заметно улучшается, а морщины сокращаются, сообщила врач:

Подтягивается контур лица, уменьшается выраженность поверхностных морщин, которые напрямую зависят от мимической активности лица. С помощью нанесения клейких лент можно ограничить движение мышц, тем самым отсрочив появление возрастных изменений.

Однако эффективность методики напрямую зависит от правильного нанесения клейких лент и индивидуальных особенностей организма. Кроме того, лифтинг-эффект от такой процедуры всегда временный и не заменит более устойчивые методы омоложения, отметила косметолог.

Доступны в домашнем уходе

В домашних условиях тейпирование вполне возможно, но с одной оговоркой — сначала необходимо изучить анатомию лица и тела, пояснила Мухина.

Современные тейпы, которые можно заказать на маркетплейсах, предназначены для самостоятельного применения. Но, чтобы добиться видимого эффекта и избежать побочных действий, рекомендуется понять анатомию лица и тела, анатомические мышечные цепи. Также правильно подобрать технику и место фиксации тейпов и предусмотреть схему наложения, — предупредила косметолог.

Но даже при детальном изучении техники нанесения тейпов, перед их использованием нужно проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможных ошибок и нежелательных последствий, дополнила Мухина.

Могут привести к ожогам

Тейпы фиксируются на коже клейкой стороной, которая может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, поэтому самостоятельно их нужно использовать очень осторожно, предупредила косметолог.

Клей может вызвать аллергию вплоть до ожога на коже. Лично у меня был такой опыт: после тейпирования на подбородке появился ожог второй степени с огромным пузырем. Но мне повезло, шрама не осталось. Поэтому важно учитывать индивидуальную реакцию на материалы тейпов. Ленты могут вызвать размягчение и набухание кожи, язвы и микротравмы. Кроме того, при чрезмерном использовании эластичных клейких лент может произойти перенапряжение мышц, — заключила Мухина.

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