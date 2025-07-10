В Березовой роще показали коллекции русских дизайнеров

В Москве 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности состоялся показ «Русский стиль. Обряд». Перформанс прошёл в Берёзовой роще и объединил работу дизайнеров, музыкантов и кураторов, стремящихся переосмыслить образы традиционной русской женской одежды. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

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Показ был разделён на четыре части, каждая из которых раскрывала архетипические образы русской женщины — матери, невесты, хранительницы семьи и участницы общинных обрядов. Организаторы отметили, что это не классический модный показ, а драматургическое действие, сочетающее элементы театра, моды и музыкальной постановки.

По словам куратора проекта Алины Коваленко, мероприятие было приурочено к одному из ключевых семейных праздников и подчеркнуло роль женщины в культурной преемственности. Образы на подиуме иллюстрировали как повседневную, так и обрядовую сторону женской жизни в русском культурном контексте. Коваленко подчеркнула, что одежда в проекте становится способом выразить личные ценности, мировоззрение и принадлежность к национальной традиции.

Основатель проекта Антон Беликов отметил Газете.Ru, что задача «Русского стиля» — не механическое воспроизведение исторических элементов, а создание визуального кода будущего, основанного на культурном наследии. По его словам, традиция — это не архаика, а мост между прошлым и будущим, важный для формирования идентичности нового поколения.

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