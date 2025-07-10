Хирург рассказал о последствиях неудачной пластики у Плющенко

Хирург Короткий объяснил последствия неудачной пластики у Плющенко
Месяц назад фигурист Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку, однако спустя время его внешность не преобразилась и не приобрела эстетический вид, который ему был обещан. По словам пластического хирурга Игоря Короткова, объяснил почему чуда не случилось.
Он объяснил, что Плющенко не делал себе «лисьих глазок».
Эта процедура называется кантопексией. <...> Фигуристу эта операция была показана, так как его глаза уже сползали вниз. Но, конечно, это полностью изменило форму глаз, и узнать прежнего Плющенко крайне тяжело, — поделился эксперт.
Он объяснил, что эстетический эффект от операции наступает не сразу, поскольку зона вокруг глаз очень тонкая и долго восстанавливается.
Звездный пластический хирург признался, что многие знаменитости делали у него подобные процедуры, но не стал раскрывать их имена.
Понадобится как минимум полгода, чтобы сошли отеки, а еще через полгода появится первичный результат пластики, — сообщил врач.
Короткий напомнил, что процесс заживления ран у каждого человека отличается, а особенно если человек склонен к отечности, сообщает Общественная Служба Новостей.
Пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина отметила, что операции, которые сделал олимпийский чемпион, стоили ему около 1,5–2 миллиона рублей.
Певица Любовь Успенская ранее раскритиковала хирурга Хайдарова, заявив, что не стоит обращаться к этому специалисту.