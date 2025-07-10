Хирург рассказал о последствиях неудачной пластики у Плющенко

Месяц назад фигурист Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен изменил форму глаз и сделал подтяжку, однако спустя время его внешность не преобразилась и не приобрела эстетический вид, который ему был обещан. По словам пластического хирурга Игоря Короткова, объяснил почему чуда не случилось.

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Он объяснил, что Плющенко не делал себе «лисьих глазок».

Эта процедура называется кантопексией. <...> Фигуристу эта операция была показана, так как его глаза уже сползали вниз. Но, конечно, это полностью изменило форму глаз, и узнать прежнего Плющенко крайне тяжело, — поделился эксперт.

Он объяснил, что эстетический эффект от операции наступает не сразу, поскольку зона вокруг глаз очень тонкая и долго восстанавливается.

Звездный пластический хирург признался, что многие знаменитости делали у него подобные процедуры, но не стал раскрывать их имена.

Понадобится как минимум полгода, чтобы сошли отеки, а еще через полгода появится первичный результат пластики, — сообщил врач.

Короткий напомнил, что процесс заживления ран у каждого человека отличается, а особенно если человек склонен к отечности, сообщает Общественная Служба Новостей.

Пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина отметила, что операции, которые сделал олимпийский чемпион, стоили ему около 1,5–2 миллиона рублей.

Певица Любовь Успенская ранее раскритиковала хирурга Хайдарова, заявив, что не стоит обращаться к этому специалисту.