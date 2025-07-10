Первый прототип сумки Hermès Birkin продали за миллионы долларов на аукционе Sotheby's в Париже. Об этом сообщает Forbes.

Оригинальная сумка, которая ранее принадлежала англо-французской актрисе и певице Джейн Биркин, ушла на торгах за 10 миллионов долларов (почти 800 миллионов рублей). Отмечается, что за 40-летнее изделие с инициалами знаменитости более 10 минут боролись девять коллекционеров — в итоге оно стало самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — подчеркивала руководитель направления сумок и моды в Sotheby’s Моргана Халими.

В апреле сообщалось, что россияне устремились скупать поношенные культовые сумки Hermès Birkin.