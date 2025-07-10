Внешность 51-летней Кейт Мосс без макияжа шокировала интернет

Внешность британской манекенщицы Кейт Мосс на новых фото описали в сети фразой «грустно видеть». Соответствующий пост появился на странице издания Paige Six в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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51-летнюю манекенщицу запечатлели вместе с дочерью Лилой Мосс во время отдыха на Ибице, Испания. Знаменитость предстала перед камерой в черном топе от бикини и джинсовых мини-шортах. При этом она уложила волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях.

«О боже, это Кейт Мосс? Пришлось посмотреть дважды, чтобы поверить», «Грустно видеть, что с ней стало», «Она выглядит так, будто ей не хватает вставных зубов», «Это худшая ее фотография, которую я когда-либо видела», «Для меня это не Кейт Мосс», «Вот к чему приводит жизнь с плохим питанием, наркотиками и алкоголем», — заявили юзеры.

Ранее в июле 56-летняя актриса Дженнифер Энистон и ее 61-летняя коллега Кортни Кокс показали лица без макияжа.