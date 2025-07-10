Популярная модель пришла на ужин с голой грудью

Популярная американская модель Брукс Нэйдер в откровенном виде пришла на ужин с женой американского миллиардера, основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса, репортершей Лорен Санчес и ее сестрой. Соответствующие кадры приводит Just Jared.

28-летнюю манекенщицу запечатлели на выходе из ресторана Laperouse в Париже, Франция. Она предстала перед камерами в черном наряде бренда Saint Laurent, который состоял из прозрачного топа с бантом на шее и бриджей с завышенной талией.

Также Нэйдер надела босоножки на высоких каблуках в минималистичном стиле, распустила уложенные волнами волосы и сделала маникюр и педикюр с малиновым лаком.

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В июне сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян в белье и чулках пришла на свадьбу Безоса и Санчес.