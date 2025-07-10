Названа самая популярная пластическая операция

Международное общество пластической хирургии (ISAPS) на Всемирном конгрессе в Сингапуре заявило, что блефаропластика стала самой популярной операцией в 2024 году. Востребованность процедуры связана с быстрой реабилитацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

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«Весомый плюс блефаропластики — минимальная инвазивность и быстрый реабилитационный период. Операцию можно делать под местной анестезией или внутривенным наркозом. А аппаратная косметология поможет быстрому восстановлению. Это делает процедуру привлекательной для занятых людей, так как выписывается пациент из стационара в день операции», — рассказала эксперт.

По мнению Хайдар, еще одна причина популярности блефаропластики заключается в том, что наступила эра видеосвязи.

«Гибридный рабочий режим, планерки и совещания по видеосвязи заставили нас посмотреть на себя через призму видеокамеры, которая акцентирует внимание на верхней части лица, особенно на глазах и веках. Теперь признаки усталости, мешки под глазами и нависшие веки стали более заметны», — объяснила врач.

Среди преимуществ блефаропластики Хайдар выделила омоложение без изменения внешности.

«Блефаропластика позволяет выглядеть свежее и моложе, но при этом сохранить естественные черты. Это важно для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но при этом желает выглядеть моложе», — заявила хирург.

Врач обратила внимание, что операция популярна и среди аудитории до 30 лет. По словам Хайдар, пациенты соглашаются на блефаропластику, чтобы избавиться от тяжелого и уставшего взгляда.