Какие солнцезащитные очки выбрать в 2025 году

Выбор солнцезащитных очков — дело непростое. Аксессуар должен соответствовать моде, стилю, выполнять свои задачи и быть к лицу.

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В трендах 2025 года отмечаются геометрические формы, которые когда-то казались слишком смелыми. Цветные стекла стали способом добавить в образ настроение и немного дерзости, отмечает канал «Модной шляпы силуэт».

Есть несколько правил выбора очков. Так, крупная оправа увеличивает глаза, взгляд кажется более молодым и открытым. Морщинки в уголках глаз под такой оправой не видны. Однако они не подойдут даме с пышными волосами. Трендом стали розовые, голубые линзы, а розовые сделают кожу более свежей. Есть нюанс: во время выбора проверьте их уровень UV-фильтрации. Градиентные линзы станут идеальным вариантом для тех, кто хочет добавить в образ стильный акцент, но без резкости.

«Кошачий глаз» — это проверенная классика, появившаяся около 70 лет назад и периодически возвращающаяся. Форма очков пойдет почти всем. Круглое лицо будет выглядеть более изящным, квадратное — мягче.

И запомните: зеркало в магазине сделано так, чтобы очки вам шли и восприятие искажалось.

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