Модель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в черном платье с глубоким декольте

Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в черном платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на публике в черном блестящем платье с глубоким декольте и голой спиной. Модели выпрямили волосы и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

В начале июня Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.

© Газета.Ru

До этого Наоми Кэмпбелл отдыхала на Мальдивах вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и сыном и дочерью.