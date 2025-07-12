Шесть советов стилиста, как выглядеть стильно после 50

Выглядеть элегантно — не всегда значит следить за модой: достаточно придерживаться собственного выбора и следовать советам стилистов. По их словам, есть несколько приемов, которые позволят превосходно выглядеть.

Во-первых, стилисты советуют делать акцент на талии и это правило работает не только для стройных дам. Правильно выделенная линия талии визуально сделает фигуру сбалансированой, ноги станут казаться длиннее. Для этого подойдут пояса, ремни, платья и юбки с завышенной талией. Во-вторых, стоит показывать запястья: руки будут выглядеть изящнее, кроме того, запястья можно украсить часами или браслетами, отметил канал «Элексир жизни».

Третье: добавьте акцент. Выберите оригинальную блузку, необычную сумку или шарф. И перестаньте бояться цвета, яркие цвета освежат образ и сделают его интереснее. Пятый совет: не стоит в образе быть чрезмерно строгой. Совмещайте лаконичные вещи с необычными текстурами, принтами или оригинальным кроем. И в заключение: обратите внимание на тренды в обуви. Носите то, что выбирают молодые: кеды, массивные босоножки, обувь на небольшом каблуке. Простые джинсы с футболкой будут смотреться по-другому, если вы наденете к ним лоферы нестандартного цвета. «ГлагоL» ранее рассказал, как в элегантном возрасте добавить в гардероб красок, но при этом избежать образа «бабушки-клоуна».