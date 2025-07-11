Биркенштоки: что это за обувь и как ее правильно носить

Когда-то считавшиеся исключительно ортопедической обувью, биркенштоки давно заняли свое почетное место в гардеробе модных девушек, дизайнеров и звезд стритстайла. Они — про комфорт, про осознанность и про ту самую небрежную эстетику, которую так ценят француженки и стилисты скандинавских и японских брендов. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как интегрировать эти безумно удобные сандалии или сабо в летний гардероб.

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Контраст с женственностью

Носите массивные биркенштоки с тонкими летящими тканями — например, с шелковыми юбками, льняными сарафанами или платьями-комбинациями. Такой контраст грубого и нежного делает образ сложнее и моднее. Особенно хорошо смотрится на загорелой коже в паре с натуральной сумкой или соломенной шляпой.

С костюмами и минимализмом

Гладкие черные или белые биркенштоки (лучше из кожи или эко-кожи) отлично дополняют льняной брючный костюм oversize.

«Это может быть бежевый или оливковый комплект — выглядит как будто вы сбежали со страниц модного лукбука. Добавьте клатч-конверт или строгую сумку-папку — и вот уже можете смело делать вид, что вы не на пыльной городской улице, а на выставке современного искусства», — говорит стилист.

С джинсами и белой рубашкой

Ничего лучше этого комбо еще не придумали: прямые джинсы, oversize-рубашка, лаконичные биркенштоки, и, возможно, платок на голове или крупные очки.

«Просто, удобно, в духе "тихой роскоши" и урбанистической расслабленности. А еще это идеальный наряд для утреннего кофе, поездки за город или прогулки по рынку», — говорит эксперт.

Цвет — в помощь

Если устали от базовых оттенков, выбирайте биркенштоки в нестандартных цветах: васильковые, терракотовые, синие, лимонные. Носите их с нейтральными вещами — белыми, серыми, табачными — или поддержите аксессуаром того же тона. Цветная обувь может стать фишкой всего образа — особенно, если вы выбираете монохромный образ.

С носками — можно и нужно

В прохладные летние вечера или если вы живете не на Средиземном море, пробуйте носить биркенштоки с носками. Главное, чтобы носки были плотными, гладкими, лучше всего — однотонными. Белые, бежевые или графитовые — подойдут идеально. Сочетайте это с шортами-карго, худи, или даже с тренчем — получится образ в духе normcore.