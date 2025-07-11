«Самая сексуальная автогонщица в мире» устроила фотосессию в бикини

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», устроила откровенную фотосессию. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

28-летняя спортсменка позировала у роскошной машины. На ней был черный бюстгальтер от бикини с тонкими лямками и голубые микрошорты с высокой посадкой. Внешний вид знаменитости дополнили макияж с акцентом на нюдовую помаду и объемная прическа.

© Соцсети

Поклонники оценили съемку Брюэр в комментариях под публикацией, которая набрала 28,8 тысячи лайков. «Красотка», «Выглядишь горячей», «Ты такая шикарная в этом бикини», «Обожаю скорость и твою красоту», «Барби на пляже», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась на пляже в откровенном виде. Тогда спортсменка поделилась кадрами в белом укороченном лонгсливе и черных стрингах с завязками на талии.