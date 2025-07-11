Назван способ радикально изменить свой стиль одежды

Смена стиля становится актом самопринятия, когда мы наконец разрешаем себе быть разной, примерять новые, неожиданные для себя образы. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

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«Женщина, которая после 40 лет надевает яркое платье, хотя "уже не возраст", или бизнес-леди, выбирающая удобные кроссовки вместо "обязательных" каблуков — они не просто меняют гардероб, они признают свое право на комфорт и самовыражение. Особенно трогательно наблюдать, когда клиентки, годами прятавшие фигуру в балахонах, вдруг открывают для себя силуэты, подчеркивающие их достоинства», — рассказала дизайнер.

Она также призвала начинать обновление гардероба с честного разговора с собой.

«Первый шаг — полный разбор существующего гардероба. Вы удивитесь, сколько вещей вы носите не потому, что они вам нравятся, а потому что "купили по акции" или "подарили". Освободите пространство, оставив только то, в чем вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Это создаст энергетический вакуум для новых образов. Затем составьте список ситуаций, в которых вы чаще всего оказываетесь — офис, прогулки, свидания — и подумайте, какие эмоции хотите транслировать в каждом случае. Только после этого можно отправляться за покупками, но с четким планом, а не под влиянием сиюминутных настроений», — объяснила эксперт.

По ее мнению, стоит также прислушаться к телу, которое сигнализирует, что стиль больше не работает.

«Если, примеряя очередной "приличный" наряд, вы ловите себя на мысли «лишь бы не выделяться», если перед выходом из дома приходится десять раз переодеваться, если на фотографиях последних лет вы не узнаете себя — это явные признаки, что пора меняться. Особенно тревожный звоночек — когда вы начинаете избегать зеркал или, наоборот, придирчиво разглядываете каждую складочку. Одежда должна быть вашим союзником, а не источником постоянного стресса», — высказалась она.

В заключение Кошкарова отметила, что главный секрет радикальной смены стиля, — не в количестве новых вещей, а в смелости быть собой.