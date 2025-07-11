Пять старых вещей, которые до сих пор в тренде

Когда-то мы смущенно прятали старые бабушкины кардиганы и мамины платья на антресоли. Сегодня эти вещи становятся хитами. Винтаж не просто вернулся — он стал настоящим символом модного сознания и индивидуальности. Иногда самая актуальная вещь — та, что пролежала десятилетия в бабушкином сундуке.

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ТОП 5 винтажных вещей, которые сегодня на пике моды:

1. Кардиган в стиле 70-х (ручной вязки)

Пушистый, объемный, с крупными пуговицами — такой кардиган уже захватил соцсети. Идеален с джинсами с высокой талией, романтичными платьями или даже на голое тело с жемчужным колье. Ищите у бабушки, в локальных секонд-хендах или онлайн-платформах.

2. Юбка миди или макси с запахом

Романтичная, струящаяся юбка снова стала главным элементом гардероба благодаря моде на длину и женственность. Чтобы выглядеть стильно, комбинируйте ее с мужским пиджаком oversize, казаками или простой белой футболкой.

3. Кожаная или замшевая сумка необычной формы

Сумки-багеты, винтажные саквояжи, миниатюрные кошельки — все это сейчас на пике популярности. Важно обратить внимание на качество кожи и фурнитуру. Такие модели отлично вписываются в современные casual-образы с джинсами и кожаными жакетами.

4. Блузка с воротником или оборками

Стиль викторианской эпохи и деревенский шик сейчас переживают ренессанс. Стилизуйте такую блузу с грубыми ботинками, широкими джинсами и кожаным ремнем, создавая контраст романтики и современной строгости.

5. Пальто или жакет ретро-силуэта

Пальто с подчеркнутыми плечами, жакеты в стиле Chanel или твидовые модели из прошлого столетия — отличный выбор для капсульного гардероба в духе Old money или French chic. Они легко сочетаются с простыми футболками, водолазками и джинсами.

Где искать винтаж сегодня?

Секонд-хенды и винтаж-магазины: Посмотрите локальные винтажки своего города или известные московские магазины, такие как «Фрик Фрак», Vintage Marketplace, Strogo Vintage.

Онлайн: ресейл-блогеры и ресейл-платформы.

Блошиные рынки и ярмарки: настоящие сокровищницы уникальных находок.

Домашние антресоли: мамин и бабушкин гардероб — иногда лучший винтажный бутик!

Важно отличать винтаж от просто старой вещи: обращайте внимание на качество тканей, фурнитуру, состояние швов и посадку.

Как не выглядеть «старомодно»?

Смешивайте винтаж с базовыми вещами: джинсы, простые футболки, нейтральные топы.

Играйте на контрастах: романтическая юбка с грубыми ботинками, изящная сумка с объемным свитером.

Используйте современные аксессуары: массивные серьги, цепи, крупные кольца и актуальные очки.

Делайте расслабленную укладку и легкий макияж: так образ будет выглядеть современным, а не театральным.

Вещи из прошлого — это уникальные сокровища, которые могут рассказать вашу собственную историю стиля. У винтажа есть душа и характер, совсем как у вас. Не бойтесь экспериментировать и пересматривать «пыльное» наследство, ведь из бабушкиного сундука в хит сезона — всего один шаг.