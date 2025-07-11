Почему супер короткий носик нельзя делать всем подряд

Тренд на короткие узкие носики не перестаёт быть актуальным уже достаточно долгое время. Популярность модной формы легко объяснить – такой нос привлекательно смотрится в кадре, что немаловажно в эпоху активного использования социальных сетей. Однако пластические хирурги против, почему, объясняет эксперт.

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В беседе с ИА RuNews24.ru главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян объяснил почему нос такой формы – не лучшая идея.

Тренд на короткие узкие носики, подпитываемый идеалами красоты, действительно, укоренился. Однако как подчеркивает доктор Алексанян, стремление к этой форме далеко не всегда оправдано и может привести к нежелательным последствиям.

«Причина кроется не только в эстетической стороне вопроса, но и в сложной анатомии носа и его функциональном предназначении. Дело в том, что нос – это не просто декоративный элемент лица. Это сложный орган, выполняющий важнейшие функции: дыхание, обоняние, увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха. Укорачивание носа, особенно агрессивное, неизбежно влияет на все эти функции. Слишком короткий нос может вызывать затруднение дыхания, так как сокращается объём носовой полости. Это приводит к сухости слизистой, частым носовым кровотечениям, проблемам с обонянием и, что особенно неприятно, к храпу и апноэ во сне», – пояснил собеседник издания.

Последствия могут быть весьма серьёзными, вплоть до хронической гипоксии (кислородного голодания) организма. Более того, формирование «идеального» короткого носика часто требует значительного вмешательства в хрящевую структуру носа. Хирург вынужден удалять значительную часть хрящевой ткани, что может привести к непредсказуемым изменениям в его форме и функции.

Результат операции может отличаться от ожидаемого, а коррекция после неудачной ринопластики – задача куда более сложная и часто с непредсказуемым исходом.

Кроме того, не каждый тип лица подходит для короткого носа. Гармония лица зависит от множества факторов: размера глаз, формы лба, линии челюсти. Короткий нос может выглядеть неестественно и дисгармонично, создавая эффект «детского» или «кукольного» лица, который идёт далеко не всем.

«Таким образом, стремление к супер короткому носику — это весьма рискованная затея, которая может обернуться не только отсутствием желаемого эффекта, но и серьёзными медицинскими проблемами», – резюмировал собеседник издания.

Ринопластика – сложная процедура, которая предполагает индивидуальный подход к каждому пациенту, учёт анатомических особенностей и осознанный выбор между модой и здоровьем. Безопасность и функциональность носа должны всегда быть приоритетом.