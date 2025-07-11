Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенным фото

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес показала откровенное фото с отдыха на роскошной яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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31-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду запечатлела себя на камеру и продемонстрировала фанатам грудь в двойном бюстгальтере. Также на ней была прозрачная кружевная мини-юбка розового цвета. Внешний вид знаменитости дополнило сияющее колье.

© Соцсети

Кроме того, звезда показала откровенные снимки со своим избранником. Так, пару сняли в бассейне на фоне моря, яхты и скалы. Родригес предстала перед фотографом в красном бикини и белой бейсболке, а Роналду — в черных плавках.

В марте сообщалось, что дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола вышла в свет в откровенном наряде. Тогда наследница спортсмена выбрала для выхода в свет прозрачное макси-платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.