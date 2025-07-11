В Японии запустили необычный сервис по "аренде" бабушек

Растущая стоимость жизни и фиксированные пенсии в Японии заставили многих пожилых граждан искать источники дополнительного дохода. На этом фоне в Стране Восходящего солнца набирает популярность необычный сервис OK Obaachan (ОК Бабушка - прим. "РГ"), который позволяет "арендовать" пожилую женщину для самых разных нужд - от помощи по хозяйству до эмоциональной поддержки в сложных жизненных ситуациях, включая даже присутствие при расставании с парнем. Об этом пишет издание SoraNews24.

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Согласно данным Статистического бюро Японии, около 9,3 миллиона японцев старше 65 лет продолжают работать - это примерно каждый четвертый пожилой человек в стране. Сервис OK Obaachan видит в этом позитивную сторону, рассматривая пенсионеров как ценный человеческий ресурс. Так, за фиксированную плату в 3300 иен (около 20 долларов США) за транспорт и почасовую ставку в 3300 иен клиенты могут получить помощь своей "личной бабушки". В базе сервиса числится около 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет, обладающих навыками ведения домашнего хозяйства, общения, историческими знаниями и жизненным опытом.

Со своей стороны, как сообщается на сайте OK Obaachan, спектр запросов клиентов невероятно широк. Бабушек просят научить готовить, помочь в разрешении семейных споров, написать что-либо красивым почерком, присмотреть за детьми. Они часто выступают в роли эмоциональной поддержки. Например, мужчины, планирующие рассказать родителям о своих проблемах, заказывали бабушку для присутствия во время этого разговора.

По данным репортажа ANN News, клиенты также использовали услугу для присутствия при разрыве отношений с молодым человеком или для помощи в исследованиях, касающихся изменений в японском обществе.

Реакция в интернете на новость о сервисе была неоднозначной. Пользователи высказывали разные мнения. Одни посчитали, что "это хороший бизнес", который позволяет "получить совет от незнакомых людей".

"Думаю, эффективность сильно зависит от конкретного человека. Кажется, это как лотерея", - написал один из комментаторов.

"Тем, кто ходит на расставания, должны доплачивать за риск", - указал другой пользователь.

Другие - выступили против подобного вида заработка.

"Я бы слишком волновался, что моя бабушка упадет или что-то в этом роде", - отметил один из противников нового сервиса.

"Все эти бизнесы по аренде людей вызывают у меня беспокойство", - поддержал его другой.

Примечательно, что сервис аренды направлен исключительно на привлечение бабушек. Это объясняется тем, что его оператор - компания Client Partners, позиционирующая себя как "женская компания по найму мастеров на все руки". Они также предлагают услуги аренды друзей и членов семьи, но все исполнители - женщины.

Японские предприниматели, как пишет издание, не забыли и о тех, кто нуждается в помощи мужчины. Для них существует сервис Ossan Rental (Аренда дядюшек - прим. "РГ"), в котором работают мужчины среднего возраста, включая 30-40-летних. Как отмечается, на их сайте представлено и много подходящих по возрасту дедушек, пользующихся спросом.

Таким образом, каковы бы ни были потребности в "аренде людей", в Японии, кажется, найдется агентство, способное их удовлетворить.